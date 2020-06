Auf Salzburg warten echte Hochkaräter

Einer aus 15 möglichen Gegnern - die Salzburger Formel für die Auslosung des Sechzehntelfinales der Europa League am kommenden Montag in der UEFA-Zentrale in Nyon (13 Uhr) ist also denkbar einfach. Österreichs Meister ist als Gruppensieger gesetzt, kann also weder auf die vier besten Gruppendritten der Champions League noch auf einen anderen Gruppensieger der Europa League treffen.

Auch Gruppengegner Celtic ist keiner der möglichen Gegner. Trotzdem: Das alles bedeutet noch lange nicht, dass die Salzburger gegen jeden möglichen Gegner Favorit sein werden. Ganz im Gegenteil: Es warten einige echte europäische Hochkaräter.

Das weiß auch Salzburg-Trainer Adi Hütter. "Egal, ob wir jetzt die Dritten aus der Champions League oder die Zweiten aus der Europa League hernehmen, ich sehe keinen wirklich schwachen Gegner", meinte Hütter, der jeden Gegner "gerne annimmt. Wenn es Liverpool wird, dann freuen wir uns auf die Anfield Road. Genauso ist es auch mit Roma. Oder mit dem Vojahresgegner Ajax Amsterdam. Das kann ich nicht beeinflussen. Aber eines weiß ich: Wir freuen uns alle irrsinnig auf die Auslosung am Montag", erklärt der Vorarlberger nach der 5:1-Gala am Donnerstag im letzten Gruppenspiel gegen Astra Giurgiu,

Salzburgs Trainer hat auch eine Warnung für seine Spieler parat: "Einen Fehler, den wir, darunter auch ich, vielleicht aus Übermut gemacht haben, den sollten wir nicht mehr machen: Wir haben bei Malmö geglaubt, dass wir da einen Gegner gezogen haben, den wir schlagen können. Das ist uns dann ja bekanntlich nicht gelungen, deswegen möchte ich in diesem Zusammenhang auch nicht über ein Wunschlos diskutieren."

Die UEFA hat übrigens die Auslosungsmodalitäten verändert. Am Montag wird nur das Sechzehntelfinale und nicht auch, wie bisher üblich, das Achtelfinale ausgelost. Die Spieltermine für die Runde der letzten 32 Klubs sind der 19. und 26. Februar. Am Tag danach wird dann das Achtelfinale gelost.