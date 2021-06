EURO 2020 live: Kroatien gegen Schottland, Tschechien gegen England

Die Kroaten hatten sich nach einem 0:1 zum Auftakt gegen England am Freitagabend 1:1 von Tschechien getrennt. Am Dienstag muss das Team in Glasgow gegen Schottland auf Sieg spielen.

Im zweiten Spiel der Gruppe D sind die Augen hingegen auf die beiden Top-Stürmer gerichtet. Von Englands Harry Kane wird dabei deutlich mehr erwartet: Er liefert keine Vorlagen, fällt kaum auf, wird sogar ausgewechselt, und das Schlimmste ist: Er schießt bei dieser EM keine Tore. Gegen Tschechien könnte sich Kane gewissermaßen anschauen, wie es funktioniert. Der Gegner konnte sich bisher vollkommen auf Top-Stürmer Patrick Schick verlassen, der alle drei Treffer des Vize-Europameisters von 1996 erzielt hat und gemeinsam mit Cristiano Ronaldo die Torschützenliste anführt.