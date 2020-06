Erster Härtetest für neue Teamchefs

Beim Qualifikationsstart für die WM 2014 kann man ab Freitag die Auswirkungen der EM 2012 sehen: Es stehen neue Teamchefs erstmals im Mittelpunkt.



So gibt in Russland (Vorrunden-Aus bei der EM) der Italiener Fabio Capello sein Pflichtspieldebüt gegen Nordirland. Vorgänger Dick Advocaat ist in seine Heimat zu PSV Eindhoven gegangen. Capello verzichtet auf Arschawin, vor vier Jahren noch die Entdeckung bei der EM.



Bei Frankreich (Viertelfinal-Aus) hat Didier Deschamps seinen Welt- und Europameister-Kollegen Laurent Blanc abgelöst. Die Franzosen starten in Finnland, haben aber im Kampf um den Gruppensieg mit Spanien einen ganz schweren Konkurrenten.



Louis van Gaal ist nach dem niederländischen EM-Desaster (Vorrunden-Aus) Teamchef geworden. Zum Auftakt gastiert die Türkei in Amsterdam. Die Niederlande haben zuletzt die WM 2002 verpasst, der Teamchef in der Qualifikation hieß Louis van Gaal. Und er polarisiert gleich beim Pflichtspielauftakt, holte Van der Vaart, Afellay und De Jong nicht in den Kader und lässt Huntelaar statt Van Persie stürmen.