Erste Strafe nach dem Zwist am Tivoli

Es kommt in der österreichischen Bundesliga im Vergleich zum deutschen Pendant extrem selten vor, dass ein Spieler aufgrund von TV-Bildern bestraft wird. Am Montag war es soweit. Nach dem Skandal-Derby am Innsbrucker Tivoli wurde Ibrahim Sekagya vom Strafsenat der Bundesliga wegen Insultierung für drei Spiele gesperrt.



Der Salzburger Verteidiger hatte in der Nachspielzeit des hitzigen Duells am Sonntag vor einem Freistoß der Innsbrucker nach einer verbalen Auseinandersetzung mit Wacker-Verteidiger Inaki Bea die Contenance verloren und dem Basken in den Unterleib geschlagen. Die Attacke wurde während des Spiels nicht geahndet.



Am Montag wurde der 30-Jährige vor den Bundesliga-Strafsenat geladen. Ein Verfahren war eingeleitet worden, weil Schiedsrichter Gerhard Grobelnik das Vergehen nicht sehen hatte können - er hatte gerade die Mauer eingerichtet.



Sekagya gab nur auf der Internet-Plattform Salzburg12.at ein Statement ab. Der Teamspieler aus Uganda erklärte, dass nicht nur er wegen seiner Hautfarbe, sondern auch seine im Frühjahr verstorbene Mutter beleidigt worden war. Den Übeltäter nannte Sekagya allerdings nicht.