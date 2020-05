Erste Liga: WAC Tabellenführer

WAC/ St. Andrä steht auch nach der dritten Runde der Erste Liga an der Tabellenspitze. Die Kärntner feierten vor nur 800 Zuschauern im Reichshofstadion einen klaren 5:2-(3:1)-Sieg beim FC Lustenau, gegen den sie in der abgelaufenen Saison kein einziges Match (zwei Heimniederlagen und zwei Auswärtsremis) gewonnen hatten, und hält damit beim Maximum von neun Punkten. Die Vorarlberger sind nach der Heimniederlage nun schon seit acht Spielen sieglos (drei Remis/fünf Niederlagen) und nur Tabellenvorletzter.



Im strömenden Regen gingen die Gäste bereits in der neunten Minute nach einem schweren Abwehrfehler in Führung: Lustenau-Goalie Breuss und Simma stießen im Strafraum bei einem Klärungsversuch zusammen, woraufhin der Ball zu Sandro Zakany kam, der nur noch den Ball über die Linie zu drücken brauchte. Neun Minuten später glückte den Hausherren durch einen satten Schuss von Stefan Rieß von der Strafraumgrenze nach Zellhofer-Pass der verdiente Ausgleich.



Da die Lustenauer aber in der Folge in der Abwehr alles andere als sattelfest agierten, kamen die Wolfsberger zu einem lockeren Sieg. Stephan Stückler nützte eine Lücke in der Verteidigung zu einem Weitschuss, der das 2:1 brachte. Noch vor der Pause erhöhte Christian Falk, der damit auch im dritten Saisonspiel traf, nach einem Schnitzer von Schlussmann Breuss, der den nassen Ball bei einem Rettungsversuch fallen ließen, auf 3:1.



Nach der Pause sorgten dann Michael Sollbauer (59. Drehschuss) und Stückler (61./Schuss von der Strafraumgrenze) mit einem Doppelschlag für die Entscheidung. Rieß betrieb mit seinem Treffer zum 2:5-Endstand noch Ergebniskosmetik (65.) für die Lustenauer, die das Match nach Gelb-Rot für Holzmann - er hatte beim Freistoß den gesperrten Ball vor dem Pfiff des Referees gespielt - mit nur zehn Mann beendeten.