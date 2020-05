Erste Liga: Start mit Nebengeräuschen

Bei nahe wäre es doch nichts geworden mit dem Heute für Morgen in Österreichs zweithöchster Fußball-Klasse. Zumindest wenn es nach Altach gegangen wäre, dann hätte der Saisonauftakt in der Heute-für-Morgen-Erste-Liga am Montag (18.30 Uhr, live Sky) gegen die Vienna nicht stattfinden sollen.



Die Vorarlberger brachten beim Ständig Neutralen Schiedsgericht der Bundesliga einen Antrag auf Verschiebung des Meisterschaftsauftakts ein, da sie sich in der Causa um angebliche Doppelverträge bei Admira um den Meistertitel in der abgelaufenen Saison geprellt fühlen. Der Antrag wurde am Sonntag abgewiesen, ein Ende im Rechtsstreit ist dennoch nicht in Sicht: Mitte der Woche wird am Handelsgericht Wien die Schiedsklage der Altacher gegen das Urteil (75.000 Euro Geldstrafe für die Admira) behandelt.