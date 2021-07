Mattersburg setzt Talfahrt fort

Der SCR Altach hat seine Tabellenführung in der Erste Liga am Freitagabend im Topspiel der 13. Runde auf sechs Punkte ausgebaut. Die Vorarlberger rangen ihren ersten Verfolger FC Liefering zu Hause mit 4:2 (2:1) nieder. Die ersten Konkurrenten im Kampf um den Aufstieg in die Bundesliga, der Lokalrivale Austria Lustenau und der Kapfenberger SV, liegen wie Liefering sechs Punkte hinter den Altachern.

Altach ist zu Hause bereits 18 Ligaspiele in Folge ungeschlagen, hat davon 15 gewonnen. Um eine Fortsetzung ihrer Heimserie mussten die Rheindörfler aber kämpfen. Zum Matchwinner avancierte Hannes Aigner mit zwei Toren (11., 31.) und zwei Assists (62., 88.). Der Red-Bull-Filiale aus Liefering war durch den bei einem Corner alleine gelassenen Nils Quaschner (23.) und den eingewechselten Ivan Kovacec (52.) zweimal der Ausgleich gelungen.

Aigner übernahm mit seinen Saisontoren Nummer acht und neun die Führung in der Schützenliste. Der 32-jährige Stürmer lenkte erst einen Schuss von Kapitän Philipp Netzer ins Tor, dann traf er nach Maßflanke von Patrick Seeger. Das 3:2 durch Luxbacher, der sich sehenswert durchsetzte, bereitete er mit einem Fersler vor.

Nachdem Altach-Torhüter Martin Kobras die größte Ausgleichschance von Kovacec zunichtegemacht hatte (84.), schickte Aigner auch Seeger auf die Reise. Der sorgte im Eins-gegen-Eins für den Endstand. Aufsteiger Liefering hat damit aus den vergangenen fünf Runden nur vier Zähler geholt. Altach dagegen hat in sechs Saisonheimspielen erst einmal Punkte abgegeben - Ende August mit einem torlosen Remis gegen Lustenau.