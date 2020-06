Die Vienna setzt weiter auf Mandl

In Döbling wird weiter an der Zukunft von Österreichs ältestem Fußballklub gewerkt: Die Vienna hat am Donnerstag das Engagement von Tormann Thomas Mandl um eine weitere Saison bis Sommer 2014 verlängert. Neben dem 34-Jährigen wird auch Anton Berisha bei den Blau-Gelben bleiben, der erst in der vergangenen Saison den Sprung von den Amateuren in die Kampfmannschaft vollzogen hat.

Auch bei Austria Lustenau schreitet die Kaderplanung voran – von Wacker Innsbruck wechselt Marcel Schreter, 31, nach zehn Jahren in Innsbruck nach Vorarlberg, er erhält einen Einjahresvertrag.

Liga- und Ländle-Konkurrent Altach leiht für ein Jahr Martin Harrer von der Wiener Austria aus, der 21-Jährige ist ein offensiver Mittelfeldspieler und war zuletzt an Grödig verliehen.