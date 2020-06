Das nächste Dorf ist am Ball

Dies ist ein Aufruf an alle österreichischen Fußballvereine, die 2019 den Aufstieg in die Bundesliga anstreben: Wer in fünf Jahren dieses Ziel ansteuern möchte, der sollte am besten Hannes Aigner an Bord nehmen. Denn der 33-jährige Stürmer ist so etwas wie die personifizierte Aufstiegshilfe, er wird von seinen Vereinen als Heilsbringer auf dem Weg in die Bundesliga hoch geschätzt und gerne verpflichtet. "Das funktioniert immer im Fünfjahresrhythmus", sagt der Routinier und schmunzelt.

2004 gelang Hannes Aigner mit Wacker Innsbruck der Sprung in die Bundesliga.

2009 schaffte der Weerberger mit Wiener Neustadt den Aufstieg.

2014 steht er nun mit Altach zum dritten Mal vor der Rückkehr in die oberste heimische Spielklasse.