Ernesto Valverde ist neuer Barcelona-Trainer

Ernesto Valverde wird neuer Chefcoach des spanischen Fußball-Spitzenclubs FC Barcelona. Der bisherige Bilbao-Trainer habe einen Vertrag für zwei Saisonen unterschrieben, sagte Vereinspräsident Josep Maria Bartomeu am Montagabend. Bereits seit Wochen gab es entsprechende Gerüchte. Valverde tritt die Nachfolge von Luis Enrique an, der Barca nach drei Jahren auf eigenen Wunsch verlassen hat.

Der 53-jährige Valverde begann seine Trainerkarriere 2003 in Bilbao und coachte danach Espanyol Barcelona, Olympiakos Piräus, Villarreal und Valencia, bevor er 2013 wieder bei Athletic Bilbao anheuerte. Mit den Basken holte er 2015 den spanischen Supercup.

Sechs Titel von Valverde

"Willkommen Ernesto Valverde! Als Trainer hat er reiche Erfahrung in Spanien und im Ausland gesammelt", hieß es in einer Mitteilung auf der Barcelona-Webseite. "In seiner Karriere hat er nicht weniger als sechs Trophäen geholt, fünf für Olympiakos und eine mit Athletic Club." Ebenso wie Enrique, der Barcelona seit 2014 trainiert hatte, und dem früheren Coach Pep Guardiola hat Valverde zudem in seiner aktiven Zeit selbst als Stürmer für den Club gespielt - von 1988 bis 1990.

Das Barcelona-Starensemble um Superstar Lionel Messi hatte sich am Wochenende gegen Deportivo Alaves den Cupsieg gesichert. In der Primera Division beendeten die Katalanen die Saison hinter Meister Real Madrid jedoch nur auf Platz zwei, nachdem sie in den beiden vorherigen Spielzeiten den Titel geholt hatten. In der Champions League kam im Viertelfinale gegen Juventus Turin das Aus.