Erb gut: Fußballstars und ihre erfolgreichen Kinder

Vor zwei Wochen spielte Justin Kluivert erstmals in einem Bewerbsspiel bei den Profis von Ajax Amsterdam. "Ich kann nicht beschreiben, wie stolz ich auf ihn bin", twitterte Papa Patrick. Der 40-Jährige ist heute Sportdirektor bei Paris SG, debütierte mit 18 Jahren bei Ajax und war zwischen 1994 und 2004 einer der Topstars des europäischen Fußballs.

Er ist aber nur einer der stolzen Väter, die vor 20 Jahren ins Rampenlicht getreten sind und deren Kinder jetzt versuchen, in die großen Fußstapfen zu treten.

Letzten Februar spielte Enzo Zidane erstmals für die Profis von Real Madrid. Papa Zinédine war drei Mal Weltfußballer, war mit Frankreich Welt- und Europameister und ist jetzt mit 44 Jahren Real-Trainer. Enzo ist mit 21 der älteste der vier Zidane-Söhne. Luca (18) steht schon im Tor von Reals B-Mannschaft, Theo (14) spielt im Nachwuchs von Real genauso wie Elyaz (11).

Der dänische Tormann Peter Schmeichel (53) wurde zwischen 1993 und 1999 fünf Mal englischer Meister mit Manchester United. Sohn Kasper, mittlerweile 30, tat es ihm im Sommer mit Leicester gleich (2004 war er bei Meister Manchester City, stand aber nie im Kader).

Paul Ince spielte 1993 und 1994 mit Peter Schmeichel in der Meistermannschaft von Manchester United. Der 49-jährige Engländer ist Vater von Tom Ince. Der 24-Jährige spielte schon für Liverpool und Hull, ist jetzt bei Zweitligist Derby unter Vertrag und war am Freitag beim 2:2 im FA-Cup gegen Leicester im Einsatz.

Diego Simeone wurde 1996 spanischer Meister als Spieler, 2000 italienischer Meister mit Lazio. Als Trainer führte der 46-Jährige Atlético zur Meisterschaft. Sohn Giovanni wechselte im Sommer aus Argentinien zum FC Genoa, wo der 21-Jährige diese Saison schon acht Treffer erzielt hat.

Enrico Chiesa (46) gewann mit Parma 1999 den Europacup und spielte 17 Mal im italienischen Team. Sohn Federico Chiesa rückte im Sommer in die n Profimannschaft von Fiorentina auf, der 19-Jährige hat in 15 Einsätzen einen Treffer erzielt.

Weniger erfolgreich ist Christian Maldini – erst in der Serie A bei Reggina, dann bei Hamrun auf Malta. Jetzt unterschrieb er beim italienischen Viertligisten Pro Sesto Albertini. Papa Paolo ist seine ganze Karriere dem AC Milan treu geblieben. Der 48-Jährige wurde sieben Mal italienischer Meister und holte fünf Mal Meistercup/Champions League. Auch Christians Opa Cesare hatte die größten Erfolge mit Milan (vier Mal Meister, ein Mal Meistercup), er starb letztes Jahr mit 84 Jahren.

Mazinho (Iomar do Nascimento) wurde 1994 mit Brasilien Weltmeister. Der 50-Jährige hat zwei Söhne: Thiago Alcántara do Nascimento (25 Jahre) spielte bei Bayern München. Rafinha (Rafael Alcántara do Nascimento, 23 Jahre) ist beim FC Barcelona unter Vertrag. Ihr Cousin Rodrigo (25) ist beim FC Valencia unter Vertrag.

Abédi Pelé (eigentlich Abédi Ayew) war Afrikas Fußballer des Jahres von 1991 bis 1993, der heute 52-Jährige kickte unter anderem bei Marseille, Lyon und Turin. Seine beiden Söhne spielen beim Afrika-Cup für Ghana und in der englischen Premier League. André Ayew (27) ist bei West Ham unter Vertrag, Jordan Ayew spielt für Aston Villa.

Daley Blind kickt in England für Manchester United und im niederländischen Nationalteam. Der Chef des 26-Jährigen ist dort sein Vater Danny. Der 55-Jährige war Teil der Mannschaft von Ajax Amsterdam, die in den 90er-Jahren Europa-Spitze war.

Der 45-jährige Ex-Barça-Star Henrik Larsson coachte seinen Zögling Jordan bei Helsingborgs IF . Der Schwede trat zurück, weil sein 19-jähriger Sohn nach dem Abstieg von Fans attackiert worden war.

Gleich beim ersten gemeinsamen Auftritt in Brasiliens zweiter Liga feierten Rivaldo und sein Sohn Rivaldinho im Sommer 2015 einen vollen Erfolg. Der heute 44-Jährige erzielte das 1:0, der 21-Jährige die beiden anderen Treffer für Mogi Mirim. Rivaldo ist der Präsident von Mogi Mirim, sein Sohn mittlerweile bei Internacional Porto Alegre unter Vertrag.

Ianis Hagi ist 18 Jahre jung und debütierte im November bei Fiorentina in der Serie A. Er wurde in Istanbul geboren, wo damals Vater Gheorghe bei Galatasaray spielte. Der 51-jährige Rumäne war einer der Topstars der 90er-Jahre, spielte bei Real Madrid und beim FC Barcelona. Heute ist er Präsident und Trainer des rumänischen Erstligisten FC Viitorul.