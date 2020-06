Weimann verlängert bei Aston Villa

Eine harte Saison war es für Andreas Weimann in der englischen Premier League. 30 Spiele, davon 26 von Beginn an, hat der Wiener vergangene Saison in für Aston Villa absolviert. Dazu etliche Partien in Liga- und FA-Cup, insgesamt zwölf Tore konnte er dabei erzielen. Keine Frage, Weimann hat sich einen erholsamen Urlaub verdient.

Bevor er diesen antreten kann, muss er noch einmal zu seinem Arbeitgeber auf die Insel. Der Grund ist erfreulich: Weimann wird in Birmingham am Montag einen besser dotierten Vertrag unterschreiben. Der Klub einigte sich mit Weimann auf einen Kontrakt bis Sommer 2016.

Einige andere Klubs hatten sich für den 21-Jährigen interessiert. In Birmingham will er weiter zu einem Top-Stürmer reifen und den Sprung zu einem Groß-Klub schaffen.