Wayne Rooney hat seine Nationalteam-Karriere erst kürzlich für beendet erklärt. Sprich: Die Pausen, die sich durch die Länderspiel-Termine ergeben, kann der Stürmer vollauf genießen. Wie er dies nicht tun sollte, zeigte der ehemalige England-Kapitän am Donnerstagabend.

Der 31-Jährige wurde wegen Trunkenheit am Steuer aus dem Verkehr gezogen. Englischen Medienberichten zufolge war der in diesem Sommer zu seinem Stammklub Everton zurückgekehrte Rooney nach einem in einer Bar verbrachten Abend zu seinem Luxus-Anwesen in Chesire (Nordwesten Englands) unterwegs. Den Spaß verdarb ihm eine Polizeikontrolle, von der er aufgehalten worden war. Wegen Trunkenheit am Steuer wurde Rooney festgenommen, die Nacht soll er in einer Ausnüchterungszelle verbracht haben. To be continued...