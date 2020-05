England-Fan in der Wiege des Fußballs

Fußball spielen Sie so ganz nebenbei auch noch. Welche Ziele haben Sie?

Der Verein will aufsteigen. Sheffield ist ein großer Klub mit sehr viel Tradition. Unser Stadion ist das älteste der Welt, in dem noch immer Profi-Fußball gespielt wird. Ich bin an den Wurzeln des Sports angelangt. Selbst Pele war in Sheffield, um sich das Fußballmuseum anzusehen.



Auf welcher Position kommen Sie zum Einsatz?

Ich bin universell einsetzbar. Damit habe ich mir schon einen Namen gemacht. Zuletzt habe ich im Mittelfeld gespielt, sonst bin ich auch Innenverteidiger.



Das Nationalteam kann aber gute rechte Außenverteidiger brauchen. Das haben Sie unter Teamchef Josef Hickersberger gespielt.

Aber diese Position ist nicht ganz meins. Ich kann dort aushelfen, eine Dauerlösung ist es jedoch nicht.



Ist eine Rückkehr nach Österreich ein Thema für Sie?

Nein. Ich möchte noch zwei Jahre bleiben, danach vielleicht in einem anderen Land Erfahrungen sammeln.



Hatten Sie nie Angst vor dem Neuen?

Ich bin ein offener Typ. Natürlich ist es am Anfang sehr schwer. Es gibt viele Aufs und Abs. Aber wenn man die überwunden hat, dann gehen so viele Türen für einen auf. Ich bin so richtig drinnen im englischen Fußball mit den Fans und dieser Leidenschaft – das kann mir niemand nehmen. Ich habe also keinen Grund zu gehen.

Gegangen ist Gary Speed. Der walisische Teamchef, der vor kurzer Zeit Selbstmord begangen hat, hatte Sie nach Sheffield geholt.

Richtig, unter seiner Führung bin ich zum Klub gekommen. Fünf Monate später wurde er Teamchef von Wales. Die Nachricht von seinem Tod war ein großer Schock für uns alle. Gary war eine große Persönlichkeit und ein toller Mensch. Ein Mal bin ich zu ihm gegangen und habe gefragt, ob ich für zwei, drei Tage zu meiner Familie fliegen könnte. Er hat mir eine Woche frei gegeben. Diese Erinnerungen kommen immer wieder rauf.



Verschwenden Sie Gedanken an das Nationalteam?

Das Team ist immer ein Thema, solange ich aktiv Fußball spiele. Ich war immer stolz, das Teamtrikot zu tragen. Natürlich habe ich zuletzt auch den Teamchef-Wechsel genau verfolgt.



Hat Sie noch nie jemand vom österreichischen Verband in England beobachtet?

Nein, das ist auch ein wenig enttäuschend. Aber mit meinem Wechsel nach England bin ich offensichtlich auch aus dem Shopping-Window verschwunden. Man blickt öfter nach Deutschland als nach England. Ich sehe es so: Wenn’s passt, dann wär’s fein.