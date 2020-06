Arnautovic und Maierhofer treffen

Marko Arnautovic hat am Samstag sein drittes Tor in der englischen Fußball-Premier-League erzielt. Der ÖFB-Teamspieler sorgte beim Auswärts-1:1 seines Clubs Stoke City gegen Cardiff City per Elfmeter kurz vor der Pause für die zwischenzeitige Führung der Gäste. Davor hatte der in der 78. Minute ausgetauschte Wiener im März gegen West Ham und im Oktober 2013 gegen Manchester United getroffen.

Stoke hat den Klassenerhalt bereits geschafft - Aston Villa mit Andreas Weimann (bis 85.) ist dem Liga-Verbleib zumindest einen kleinen Schritt näher gekommen. Durch das 0:0 vor eigenem Publikum gegen Southampton liegt der Verein aus Birmingham nach Verlustpunkten gerechnet acht Zähler vor Platz 18.