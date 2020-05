Russlands Fußball sucht nach Anerkennung

Funktioniert dann doch wieder nicht. Gestern waren für das EM-Qualifikationsspiel am Sonntag gegen Österreich nur 17.000 Karten weg. Skepsis geht um, dass die erst im Vorjahr eröffnete Otkrytije-Arena trotz eines potenziellen Besucher-Reservoirs von 20 Millionen Menschen – so Moskaus inoffiziell geschätzte Einwohnerzahl – ausverkauft sein wird. Lächerlich wenige Menschen, nämlich 42.000, würde es vergleichsweise dafür brauchen.

Sergej ist nicht überrascht. Der Journalist einer bekannten Sport-Tageszeitung will gar nicht schlecht über Russland reden. "Weil das regelrecht von ausländischen Fragestellern schon erwartet wird." Er kann aber nicht anders, wenn der Fußball ins Spiel kommt. Und es sei unrichtig, Russland immer wieder als die große Sportnation hinzustellen. "Das beweisen einige Zahlen in den Medien", meint Sergej. Manchmal lächelt er. Aber nur kurz. So als könnte dies den Ernst der Lage empfindlich stören.

Ja, viele hielten sich am Wochenende lieber in ihrer Datscha am Moskauer Stadtrand auf, als ins Stadion zu gehen. Aber Russen seien vor allem gnadenlos in ihrer Verweigerung, wenn es nicht läuft. Fünf Punkte hinter Österreich – unglaublich ist eine solche Zwischenbilanz.

Eine Zwischenbilanz, die mit einem prominenten italienischen Trainer eigentlich nicht existieren dürfte. "Der Mann verdient sieben Millionen Euro im Jahr, würde 32 Millionen Ablöse kosten, wenn er geht. Und dann so etwas. Fabio Capello soll gehen. Aber man kann ihn halt nicht so leicht loswerden", sagt Sergej. Idiotisch, so einen Vertrag überhaupt auszuhandeln.