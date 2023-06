EM-Qualifikation: Live-Stand bei Österreich gegen Schweden

Österreichs Nationalmannschaft peilt nach dem 1:1 in Belgien den nächsten Schritt Richtung EM-Teilnahme an. Mit einem Sieg am Dienstag (20.45 Uhr) im ausverkauften Wiener Happel-Stadion gegen Schweden würde die ÖFB-Auswahl einem Ticket für die EURO 2024 in Deutschland schon frühzeitig relativ nahe kommen, was auch das große Ziel von Teamchef Ralf Rangnick ist. "Das ist einer der Gegner, gegen den es zu gewinnen gilt. Vor eigenem Publikum ist das doppelt wichtig."

➤ Mehr dazu: Ernst-Happel-Stadion gegen Schweden ausverkauft