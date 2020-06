Ein Remis trennt die U19 von der EM

6:0 gegen Bosnien, 3:0 gegen Schweden - Österreichs Unter-19-Team hat bei der Elite-Runde in Lindabrunn und Traiskirchen mehr als nur die Erwartungen erfüllt. Deshalb darf man sich zu Recht Hoffnungen auf eine erfolgreiche EM-Qualifikation machen.

Gegner Frankreich hat ebenso zwei Siege auf dem Konto wie die Österreicher. Ob des besseren Torverhältnisses reicht der Mannschaft von Trainer Manfred Zsak heute im letzten Spiel gegen die Franzosen (18.00 Uhr, Traiskirchen) ein Remis. Österreichs Hoffnungen ruhen wieder auf Rapid-Stürmer Marcel Sabitzer, der schon gegen Bosnien zu den Besten zählte und gegen Schweden dann mit einem Hattrick der absolute Matchwinner war.

Sabitzers französisches Pendant heißt Yassine Benzia. Der Mittelstürmer erzielte das 1:0-Goldtor gegen die Bosnier. Für seinen Klub Olympique Lyon absolvierte Benzia in der vergangenen Saison bereits 16 Spiele in der französischen Ligue 1. In drei Partien in der Europa League erzielte er sogar zwei Tore.

Sollten sich Frankreich gegen Österreich durchsetzen, wird Benzia wohl auch bei der EM (20. Juli bis 1. August in Litauen) dabei sein. Weil zu diesem Zeitpunkt in Österreich schon Bundesliga gespielt wird, ist zum Leid des ÖFB zu befürchten, dass Rapid das U-19-Trio Sabitzer, Wydra und Schaub bei einer EM-Teilnahme nicht abstellen wird. Die Ligue 1 startet erst am 9. August.