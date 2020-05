EM-Quali: Randale in Piräus

England hat nach Deutschland, Italien, den Niederlanden und Spanien ebenfalls das EM-Ticket gebucht - durch ein 2:2 in Montenegro. Der deutsche Schiedsrichter Wolfgang Stark zeigte Englands Star Wayne Rooney in der 73. Minute die Rote Karte.



Mit diesem Punkt steht Montenegro beim ersten Antreten in einer Qualifikation schon sicher im Play-off. Für die Schweiz hingegen ist der EM-Traum geplatzt: Nach dem schwachen 0:2 in Wales hat die Mannschaft von Ottmar Hitzfeld keine Chance mehr, an Montenegro vorbeizuziehen.



Frankreich und Bosnien kämpfen am Dienstag im Pariser Stade de France im direkten Duell um das EM-Ticket. Mit einem ungefährdeten 5:0 über Luxemburg sorgten die Bosnier für Spannung im abschließenden Aufeinandertreffen. Die Franzosen verteidigten mit dem 3:0 über Albanien den Ein-Punkt-Vorsprung auf Bosnien.