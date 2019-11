EM-Quali: Portugal unter Siegzwang, Türken reicht schon Remis

Bereits am Donnerstag steht in den Gruppen A, B und H der vorletzte Spieltag auf dem Programm. Einige Teams können so wie Österreich am Samstag ihr Ticket für die EM 2020 lösen. Ein Überblick:

Gruppe A

England hätte das Ticket mit einem Sieg im Wembley-Stadion gegen Montenegro im 1.000. Länderspiel der Nationalmannschaft sicher. Auch Tschechien ist auf Kurs und kann die Turnierteilnahme mit einem Heimsieg gegen Kosovo am Donnerstag klarmachen. Der Außenseiter vom Balkan muss auf Siege in Pilsen sowie drei Tage später daheim gegen England hoffen, hat aber einen Play-off-Platz als Sieger seiner Nations-League-Gruppe sicher.