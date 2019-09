EM-Quali live: Früher Doppelschlag für das ÖFB-Team

Das österreichische Fußball-Nationalteam hat am Freitag-Abend in der EM-Qualifikation den dritten Sieg in Folge im Visier. Die Österreicher gehen in Salzburg als klarer Favorit ins Duell mit Gruppenschlusslicht Lettland. Das Wort "Pflichtsieg" wollte Teamchef Franco Foda nicht in den Mund nehmen, sagte dann aber doch: "Wir müssen dieses Spiel unbedingt gewinnen."

Foda setzt im Tor auf Cican Stankovic. Dazu startet des ÖFB-Team mit den erwarteten zehn Feldspielern. Die Abwehr bilden Stefan Lainer, Aleksandar Dragovic, Martin Hinteregger und Andreas Ulmer. Im Mittelfeld agieren Kapitän Julian Baumgartlinger und Konrad Laimer, in der Offensive unterstützen Valentino Lazaro, Marcel Sabitzer und David Alaba den als Mittelstürmer vorgesehen Marko Arnautovic.