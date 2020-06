Elfmeterschießen in der Gruppenphase

Eigentlich wäre alles ganz einfach mit dem EM-Modus. Die 16 Teilnehmer wurden in vier Gruppen zu je vier Teams gelost. In der Gruppe spielt jeder gegen jeden. Ein Sieger erhält drei Punkte, ein Verlierer keinen Punkt. Bei einem Remis gibt es für jedes Team einen Punkt. Die jeweils ersten beiden Mannschaften qualifizieren sich für das Viertelfinale. Ab diesem wird im K.-o.-Modus samt möglicher Verlängerung und Elfmeterschießen weitergespielt.



So weit, so normal.



Kompliziert wird es aber, wenn zwei oder mehrere Teams nach den drei Gruppen-Spieltagen die gleiche Anzahl an Punkten aufweisen. Denn die UEFA hat in diesem Fall andere Regelungen als die FIFA, in deren Bewerben das Torverhältnis bei Punktegleichheit ausschlaggebend ist. Bei der UEFA zählt in so einem Fall hingegen das direkte Duell.



Für die EM 2012 bedeutet dies: Sind zwei oder mehr Mannschaften nach Abschluss der Gruppenspiele punktgleich, entscheiden folgende sechs Kriterien in folgender Reihenfolge:

1. Die höhere Anzahl der Punkte im direkten Vergleich;

2. Die bessere Tordifferenz im direkten Vergleich (bei mehr als zwei punktgleichen Mannschaften);

3. Die höhere Anzahl der erzielten Tore im direkten Vergleich (bei mehr als zwei punktgleichen Teams);

4. Die bessere Tordifferenz aus allen Gruppenspielen;

5. Die höhere Anzahl der erzielten Tore in allen Gruppenspielen;

6. Der höhere UEFA-Koeffizient bei der Auslosung der Gruppenphase.