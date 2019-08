EL-Quali live: Sturm braucht gegen Haugesund Aufholjagd

Sturm Graz steht im Fußball-Europacup erneut vor einem frühen Aus. Die Grazer benötigen nach dem 0:2 vom Hinspiel am heutigen Donnerstagabend in der Europa-League-Qualifikation gegen den norwegischen Club FK Haugesund zumindest zwei Tore. Die Kulisse des Fast-" Geisterspiels" ist dabei eine zusätzliche Herausforderung.

"Wir haben etwas aufzuholen, dürfen aber nicht wild spielen", sagte Sturm-Trainer Nestor El Maestro am Mittwoch. Dass Haugesund im Gegensatz zu Sturm bereits mitten in der Meisterschaft steht, sei im Hinspiel ein großer Vorteil gewesen. Seine Truppe steht jetzt aber "voll im Saft. Dass wir am Sonntag körperlich gut ausgesehen haben, gibt uns Mut."