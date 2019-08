EL-Quali live: Die Austria gleicht vom Elferpunkt aus

Die Austria gibt ihr Europacup-Comeback in Wien-Favoriten. Im Drittrunden-Hinspiel der Europa-League-Qualifikation sind die Violetten nach ihrem missglückten Saisonstart gefordert. Der Gegner heißt Apollon Limassol, die in der Quali ungesetzte Austria ist der nominelle Außenseiter. Am Donnerstag (20.30 Uhr/live ORF eins) will die Mannschaft dennoch der Grundstein zum Aufstieg ins Play-off legen.

Für Christian Ilzer ist das Duell mit dem Tabellendritten der zypriotischen Liga seine Premiere im Europacup. "Es ist ein absolut besonderes Spiel auch für mich persönlich. Ein Spiel, auf das die Mannschaft ein ganzes Jahr hingearbeitet hat", sagte Ilzer. Nach dem 0:3 gegen den LASK am vergangenen Wochenende habe man die folgenden Tage genutzt, "um aufzuräumen".