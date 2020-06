EL: Admira souverän weiter

Die Admira erwischte einen Auftakt nach Übermaß. Nach 14 Minuten war es nach Toren von Schwab und Jezek (per Foulelfmeter) 2:0 gestanden. Gegriffen hatten dabei mitunter die drei Umstellungen, die Trainer Kühbauer im Gegensatz zum müden Heimauftritt am Sonntag gegen Ried (0:2) vollzogen hatte. Mevoungou durfte wieder das zentrale Mittelfeld organisieren, Ouedraogo an vorderster Front Unruhe stiften.

Doch die Admira ist ja gastfreundlich, und so kamen biedere Litauer nach einem Standard überraschend zum Anschlusstreffer (21.). Tormann Tischler war dabei an Freund und Feind vorbei gesegelt.



Verunsicherung herrschte, wenn auch nur kurz, denn die Admira hat einen Spieler in ihren Reihen, der ein Spiel prägen kann wie nur wenige 18-Jährige in Österreich: Marcel Sabitzer leistete mit einem wuchtigen Tempovorstoß den Assist zum 3:1 durch Ouedraogo. Davor hatte der Teenager schon das 1:0 eingeleitet.