Eine UEFA-Regel bremst die Salzburger Transferpolitik

In der Innenverteidigung muss ebenfalls personell nachgebessert werden, nachdem Franz Schiemer seine Karriere beendet hat und es mit Rodnei, Isaac Vorsah sowie Asger Sörensen drei Dauerverletzte gibt. Beim Brasilianer und beim Ghanaer steht fest, dass ihre Verträge nicht verlängert werden. Auch auf der Sechserposition (Keita ist während der Vorbereitung beim Afrika-Cup), der linken Abwehrseite und im Angriff - falls Alan noch im Jänner gehen sollte - ist Salzburg nicht überbesetzt.

Aber für das Europa-League-Sechzehntelfinale, in dem Salzburg auf Villarreal trifft, dürfen laut den UEFA-Wettbewerbsregeln nur drei Spieler nachgemeldet werden.

Neu im Europacup-Kader wird wohl Valon Berisha sein. Der Norweger war im Sommer nach einem Kreuzbandriss nicht gemeldet worden. Der nun fitte 21-Jährige wird beim Trainingsstart am 9. Jänner fix dabei sein.

Einer der drei freien Plätze muss an einen Innenverteidiger gehen, weil mit Martin Hinteregger, Andre Ramalho und Duje Caleta-Car derzeit nur drei fitte Spieler für zwei Positionen zur Verfügung stehen. Trainer Hütter wünscht sich einen erfahrenen Mann, Rangnick hat allerdings schon ausgeschlossen, dass ein älterer Spieler verpflichtet wird.

Die dritte Nachmeldung könnte Emil Forsberg sein und damit just jener Spieler, der mit seinem Tor für Malmö im Play-off-Hinspiel in Salzburg der Anfang vom Ende der Red-Bull-Champions-League-Träume war. Schwedische Medien berichteten am Christtag, dass der 23-jährige Flügelspieler ein Angebot von Red Bull hätte und wählen könne, ob er für Leipzig oder Salzburg spielen will. Forsberg wäre in der Europa League spielberechtigt, die Salzburger dürfen einen Spieler nachmelden, der diese Saison in der Champions League gespielt hat.