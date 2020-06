Eine Groteske im Cup-Semifinale

Im Februar 2013 wurde die Konstellation vom Cup-Veranstalter ÖFB überprüft, nachdem es Bedenken wegen der sportlichen Integrität gegeben hatte. "Im Zuge des Verfahrens konnte nicht nachgewiesen werden, dass die Red Bull GmbH beherrschenden Einfluss auf den FC Pasching ausübt. Daher war das Verfahren aus Mangel an Beweisen einzustellen", verlautbarte der Fußballverband danach.

Trotzdem deutet einiges darauf hin, dass Red Bull mehr als nur Gönner ist. Die Pasching-Präsidenten Martin Hengstschläger und Rene Lindner residieren mit ihrer Rechtsanwaltskanzlei an jener Linzer Adresse, an der laut oberösterreichischer Rechtsanwaltskammer im Mai 2011 Red-Bull-Vorstand Volker Viechtbauer als Rechtsanwalt eingetragen war. Das Trainerteam Gerald Baumgartner und Martin Hiden kam von den Juniors.



Geschäftsführer Norbert Schnell war beim USK Anif tätig, der seit Sommer 2012 unter dem Namen FC Liefering in der Westliga spielt.