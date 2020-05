Ein Virus legt Salzburg flach

"Es gibt keinen Interpretationsspielraum. Die Begegnung wird zum geplanten Zeitpunkt stattfinden", erklärte Bundesliga-Vorstand Georg Pangl in einer schriftlichen Stellungnahme und verwies auf die Liga-Durchführungsbestimmungen. In diesen gibt es keine diesbezügliche Regelung.



In Deutschland ist das übrigens anders: Dort gibt es einen klaren Passus, wann einem Antrag eines Vereins auf Absage eines Spieles wegen mehrerer Krankheitsfälle stattgegeben wird. Laut Spielordnung der Deutschen Fußball-Liga ( DFL) ist ein Spiel abzusagen, wenn einem Verein weniger als 14 spielberechtigte Fußballer zur Verfügung stehen.



Warum gibt es in Österreich nicht eine solche Regelung? Diese Frage stellte der KURIER Georg Pangl. Der Bundesliga-Vorstand stellte eine Gegenfrage: "Warum sollte es eine solche geben?"



Nach der Ankunft in Salzburg wurden die Betroffenen sofort in ein Krankenhaus gebracht. Dort sollte geklärt werden, ob es sich nicht um einen hochinfektiösen Virus handelt. Der Verdacht besteht, weil auch eine Reihe von mitgereisten Journalisten ebenfalls über ähnliche Symptome klagten.



"Wir haben genug Spieler. Wir werden auch aus Nichts etwas kreieren", sagte Salzburg-Trainer Ricardo Moniz, der allerdings auch meinte: "Sollte es ein hochinfektiöses Virus sein, wäre es dumm zu spielen. Auch für Sturm Graz."