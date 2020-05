Ein Trauma holt Hannover ein

Keine zwei Jahre ist es her, dass sich Hannovers Robert Enke das Leben nahm. Am 10. November 2009, nachdem er insgesamt sechs Jahre an Depressionen gelitten hatte, warf sich der Torhüter, der auch zum Stamm des deutschen Nationalteams gehörte, vor einen Zug.



22 Monate später ist Hannover erneut bestürzt. Ersatz-Torwart Markus Miller gab am Montag bekannt, sich wegen einer psychischen Erkrankung in stationäre Behandlung zu begeben. Miller leidet an mentaler Erschöpfung und wandte sich an den Verein. "Natürlich sind wir alle betroffen, doch ich glaube, dass die Mannschaft ihm jede Unterstützung geben wird", sagte Hannover-Trainer Mirko Slomka.