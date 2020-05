Ein sportliches Traumlos für Sturm

Das Tor von Roman Kienast in der Nachspielzeit gegen Videoton wird für Sturm immer wichtiger. Das 2:0 öffnete nicht nur die Tür zur 3. Qualifikations-Runde, sondern auch zum Champions-League-Play-off und damit in eine Gruppenphase - entweder in der Meisterliga oder in der Europa League, für die ja der Verlierer des Play-offs qualifiziert ist.



Denn die Auslosung der 3. Runde (Spieltermine: 26./27. Juli sowie 2./3. August) brachte einen Gegner, den ein österreichischer Meister ohne Wenn und Aber ausschalten muss. Sturm würde auf den Sieger der Partie Sestaponi ( Georgien) gegen Dacia Chisinau ( Moldawien) treffen. Da Georgiens Meister das Hinspiel 3:0 gewonnen hat, wird der mögliche Kontrahent wohl FC Sestaponi heißen.