Ein Schaulaufen ins Halbfinale? Bayern und Real sind vorsichtig

Real-Trainer Zinedine Zidane wirft keinen Blick auf das komfortable 3:0 aus dem Hinspiel von Turin. „Das ändert gar nichts an unserem Plan, dass wir das Spiel gewinnen wollen.“ Auf Fragen nach einem möglichen Champions-League-Finale gegen Barcelona antwortet Zidane den spekulierenden spanischen Medien lächelnd. „Wir haben ein Finale, das ist jetzt gegen Juventus Turin. Alles andere interessiert uns nicht.“ Sein Präsident Florentino Perez denkt in der Zeitung AS schon voraus und glaubt an einen Halbfinal-Kracher mit den Bayern. „Es ist doch immer so, dass wir im Halbfinale die Bayern bekommen.“ Davon will der französische Abwehrspieler Varane, diesmal der Chef der Verteidigung für den gesperrten Sergio Ramos, nichts wissen, er versichert vor dem Duell mit Juventus: „Wir spielen sicher nicht auf ein 0:0, es wird eine schwierige Aufgabe für uns.“

Real steht vor dem achten Halbfinaleinzug in Serie in der Champions League. Zudem sieht es gut aus, Juve erstmals seit 1986 in einer

K. o.-Runde (Finali ausgenommen) zu eliminieren. Dass Goalgetter Cristiano Ronaldo in blendender Form ist, kann die Real-Fans noch ruhiger schlafen lassen. Der Portugiese hat in jedem CL-Spiel dieser Saison getroffen, im Hinspiel zwei Treffer beigesteuert. Casemiro könnte ins Zentrum rücken, aber auch Jesus Vallejo kommt infrage.