Ein Ronaldo wird zu wenig sein

Mit Cristiano Ronaldo hat Portugal den neben Lionel Messi besten Fußballer der Gegenwart in seinen Reihen. Der Real-Madrid-Star spielt eine unglaubliche Klub-Saison mit einer unglaublichen Torquote (60 Treffer in 55 Spielen). Der 27-Jährige kann jeden Gegner in Bedrängnis bringen. Aber Portugal kann nicht nur Cristiano Ronaldo sein. Gerade im Mittelfeld tummeln sich Leute mit absolutem Klasseformat wie João Moutinho, Ricardo Quaresma oder Raul Meireles. Diese müssen allerdings endlich einmal aus dem Schatten Ronaldos treten.