Ein Österreicher pfeift Jürgen Klopp

Robert Schörgenhofer hat in seiner Schiedsrichter-Karriere schon einiges erleben dürfen. Am Donnerstag reiht sich ein weiteres Highlight in die Liste mit mehr als 80 internationalen Einsätzen, die er schon absolviert hat. Der 42-jährige Vorarlberger leitet in der Europa League das Spiel zwischen dem FC Liverpool und Rubin Kasan. Die Partie ist zugleich die Heim-Premiere des in England gehypten Jürgen Klopp an der Anfield Road. Zum Einstand gab es für den deutschen Starcoach in der Premier League am Samstag ein torloses Remis bei Tottenham.

Über Klopp oder dessen Team darf Schiedsrichter Schörgenhofer in der Öffentlichkeit nicht sprechen. So besagt es die strenge Vorgabe der UEFA. Doch so viel ist klar: "Vom Stadion und dem ganzen Drumherum her sind Spiele in England immer etwas besonderes", bestätigt der Unparteiische, der nicht zum ersten Mal ein Spiel auf der Insel pfeifen wird.