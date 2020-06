Ein ganz besonderes Tor

Als der ehemalige Celtic-Glasgow- und griechische Nationalspieler Georgios Samaras am Ende der letzten Saison bei der Meisterfeier auf dem Weg zur Ehrenrunde im Stadion war, fiel ihm in all dem Trubel die Begeisterung eines Burschen auf der Tribüne auf. Jay Beatty war mit seinem Vater als Celtic-„Superfan“ natürlich auch zum letzten Heimspiel der Grün-Weißen gekommen und eroberte auf der Stelle das Herz des Griechen. Jay, der am Down Syndrom leidet, durfte daraufhin auf dem Arm von Samaras mit den Spielern feiern, was dieser in seinem Glück kaum fassen konnte. Trainer Neil Lennon schenkte ihm daraufhin sogar noch seine Meister-Medaille.