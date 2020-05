Ein Elfer kostet Rapid den Sieg

Auch wenn Rapid nicht ganz oben steht in der Tabelle - Spiele im Hanappi-Stadion enden normalerweise nicht mit einem Sieg der Gastmannschaft. Schon gar nicht, wenn sie nicht zu den Titelfavoriten aus Wien-Favoriten, Graz oder Salzburg gehört.



Das letzte Heimspiel gegen einen Außenseiter verlor Rapid am 27. Juli 2010 1:2. Der Gegner? Richtig: Wiener Neustadt. Der Trainer der Niederösterreicher? Richtig: Peter Schöttel. Der Torschütze des entscheidenden Tores? Richtig: Guido Burgstaller.



Schöttel sitzt seit Beginn dieser Saison bekanntlich auf der Rapid-Bank, Guido Burgstaller seit Samstag nicht mehr. Der im Sommer von Schöttel verpflichtete Stürmer durfte erstmals von Beginn an spielen.



In der Vorbereitung auf das Spiel musste die schmerzhafte Erinnerung mithelfen. Schöttel führte seinen Spielern noch einmal die schlimmsten Fehler beim 3:4 vor zwei Wochen bei Aufsteiger Admira vor. Es könne schon mal passieren, dass in der Offensive nichts funktioniere, doch "dann muss die Defensive sicher stehen", forderte Schöttel. Seine Spieler befolgten die Anweisung. Drei bis vier Mann der Abwehr-Viererkette blieben immer hinten. Selbst wenn nur die Wiener Neustädter Solo-Spitze Edin Salkic zu beobachten war.