Burgstaller rettet Rapid gegen Scheiblingkirchen

Das erste Testspiel der Saison hat der WAC bestritten. Die Wolfsberger spielten schon Samstagmittag gegen die U-18 der Kärntner Akademie. Hüttenbrenner, Kerhe, Rivera und Putsche trafen zum 4:0 (2:0). Schlecht läuft es für Christian Falk: Der Mittelstürmer fehlte wie bereits im gesamten Frühjahr wegen seiner Schambeinentzündung.

Am Nachmittag startete die Rumpfelf von Rapid ohne Teamspieler sowie vier Verletzte den Test-Reigen. In Scheiblingkirchen aus der 2. NÖ-Landesliga debütierte Neuzugang Dibon ebenso von Beginn an wie die Amateure Pavelic und Bajrami. Im neuen 4-3-3-System traf Burgstaller (83.) zum mühevollen 1:0-Sieg.

Innsbruck startete mit einem 3:1-Sieg gegen Altach in die Vorbereitung. Dabei verdiente vor allem das Freistoßtor des groß aufspielenden Neuzugangs Milosevic das Prädikat sehenswert. Weiters trafen Köfler und Schütz.