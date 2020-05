Duisburg will Maierhofer

ein offenes Geheimnis, dass Stefan Maierhofer mit seiner Situation beim Meister alles andere als zufrieden ist. Seit über drei Monaten ist der Torschützenkönig der vergangenen Saison nicht mehr in der Startelf gestanden, in der neuen Salzburger Mannschaft kommt Maierhofer nur mehr zu sporadischen Kurzeinsätzen. Es ist in Salzburg ein offenes Geheimnis, dassStefan Maierhofer mit seiner Situation beim Meister alles andere als zufrieden ist. Seit über drei Monaten ist der Torschützenkönig der vergangenen Saison nicht mehr in der Startelf gestanden, in der neuen Salzburger Mannschaft kommtnur mehr zu sporadischen Kurzeinsätzen.

Im KURIER äußerte er sich in der vergangenen Woche - für seine Art - noch sehr zurückhaltend: "Ich will nicht viel dazu sagen. Aber natürlich ist es nicht zufriedenstellend, wenn man nicht spielt", meint Maierhofer . Aber er sagte auch, dass er in Deutschland "nach wie vor sehr geschätzt" werde.

Nun ist offiziell, dass der abstiegsbedrohte Zweitligist MSV Duisburg Interesse am Salzburger Stürmer hat. „Ich stehe mit Stefan in Kontakt. Es gibt die Idee, ihn zurückzuholen. Er ist ein Supertyp und Führungsspieler. Vielleicht gelingt‘s uns, Stefan noch mal nach Duisburg zu lotsen“, erklärt MSV-Duisburg-Manager Ivica Grlic in der deutschen Bild-Zeitung .