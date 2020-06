Duell um ein Champions-League-Ticket

Ein Detail ist kurios: Endete bei Ajax die letzte Glanzzeit im Europacup just mit dem Umzug in die Amsterdam-Arena 1996, war in Basel der Neubau des St.-Jakob-Park die Initialzündung für den Aufstieg zum führenden Schweizer Klub und zu einem geachteten Verein in Europa.

Im März 2001 wurde das EM-Stadion eröffnet, das bei internationalen Spielen 38.107 Zuschauer fasst. 2002 konnte unter Langzeittrainer Christian Gross der erste Meistertitel nach 22 Jahren Pause gefeiert werden. 2003 stieß Basel in die Champions-League-Zwischenrunde vor und scheiterte nur wegen der schlechteren Tordifferenz im Vergleich zu Juventus am Einzug ins Viertelfinale.

Es folgten bis heute sieben Meistertitel, fünf Schweizer Cupsiege, vier Teilnahmen an der Champions League (mit Siegen gegen Bayern München, Manchester United und Chelsea London) sowie im Vorjahr das Semifinale in der Europa League (ebenfalls gegen Chelsea).

Salzburg ist seit der Klubübernahme durch Red Bull 2005 bereits sechs Mal in der Champions-League-Qualifikation gescheitert. Der Einzug ins Achtelfinale der Europa League ist der größte internationale Erfolg im dritten Jahrtausend.

Im Duell zwischen dem 24. ( Basel) und dem 49. ( Salzburg) im UEFA-Klubranking geht es aber um mehr als nur um den Aufstieg ins Viertelfinale der Europa League: Ein lukrativer Startplatz in der Champions-League-Gruppenphase 2015/’16 wird ausgespielt.