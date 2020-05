Drogbas letzter Anlauf

Gruppe A: Südafrika, Angola, Marokko, Kapverden

Gruppe B: Ghana, Mali, Niger, DR Kongo

Gruppe C: Sambia (TV), Nigeria, Burkina Faso, Äthiopien

Gruppe D: Elfenbeinküste, Tunesien, Algerien, Togo

Spielorte: Johannesburg, Durban, Port Elizabeth, Rustenburg, Nelspruit

Spielplan

Gruppenspiele vom 19. bis 30. Jänner

Viertelfinali am 2. und 3. Februar

Halbfinali am 6. Februar in Durban bzw. Nelspruit

Spiel um Platz drei am 9. Februar in Port Elizabeth

Endspiel am 10. Februar in der Soccer City von Johannesburg

Afrika-Cup-Endspiele seit 1990:

1990 in Algerien: Algerien - Nigeria 1:0

1992 in Senegal: Elfenbeinküste - Ghana 0:0 n.V., 5:4 i.E.

1994 in Tunesien: Nigeria - Sambia 2:1

1996 in Südafrika: Südafrika - Tunesien 2:0

1998 in Burkina Faso: Ägypten - Südafrika 2:0

2000 in Nigeria: Kamerun - Nigeria 2:2 n.V., 4:3 i.E.

2002 in Mali: Kamerun - Senegal 0:0 n.V., 4:2 i.E.

2004 in Tunesien: Tunesien - Marokko 2:1

2006 in Ägypten: Ägypten - Elfenbeinküste 0:0 n.V., 4:2 i.E.

2008 in Ghana: Ägypten - Kamerun 1:0

2010 in Angola: Ägypten - Ghana 1:0

2012 in Gabun/ Äquatorialguinea: Sambia - Elfenbeinküste 0:0 n.V., 8:7 i.E.

Rekordsieger:

7 x Ägypten (1957, 1959, 1986, 1998, 2006, 2008, 2010)

4 x Ghana (1963, 1965, 1978, 1982), Kamerun (1984, 1988, 2000, 2002)

2 x Kongo (1968, 1972), Nigeria (1980, 1994)

1 x Sudan (1970), Marokko (1976), Zaire ( DR Kongo/1974), Äthiopien (1962), Algerien (1990), Elfenbeinküste (1992), Südafrika (1996), Tunesien (2004), Sambia (2012)