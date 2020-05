Dreikampf im Fußball-Keller

Für Kapfenberg wird es am Ende langsam eng. Sieben Punkte beträgt der Rückstand auf Mattersburg vor dem Heimspiel gegen Innsbruck. Für die nötigen Tore soll Srdjan Pavlov bei seinem Comeback sorgen. "Für 90 Minuten hat er aber noch nicht die nötige körperliche Form", sagt Trainer Thomas von Heesen. Für Innsbruck-Trainer Walter Kogler wird es aber so oder so kein Spaziergang beim Letzten: "Wir werden sicher nicht auf eine Mannschaft treffen, die resigniert hat. Das ist nach einem Trainerwechsel immer so."