Drazans letzter Tag bei Rapid

Der FC Admira Wacker Mödling und Andreas Schrott gehen ab sofort getrennte Wege. Die Südstädter lösten am Mittwoch den Vertrag mit dem 31-jährigen Abwehrspieler auf dessen Wunsch vorzeitig auf. Der gebürtige Tiroler wird seine Karriere in der Regionalliga West beim Red-Bull-Klub FC Liefering fortsetzen, wo er einen langfristigen Vertrag unterzeichnete. "Ich bedanke mich bei Admira für eine tolle Zeit. Teil dieser Mannschaft zu sein, war für mich auch eine super Erfahrung", sagte Schrott, der vor seinem Wechsel zur Admira bereits in Salzburg für den USK Anif gespielt hatte.

Nach den Abgängen von Marcel Sabitzer und Andreas Schrott begrüßt die Admira aber auch den ersten Neuzugang: Der 21-jährige slowakische Stürmer Matus Mikus kommt vom FC Nitra und erhält einen Vertrag bis Sommer 2016.

Mattersburg holt von den Austria Amateuren den 22-jährigen Rechtsverteidiger Michael Novak. Weil für den linken Verteidiger Lukas Rath die Saison nach einer Kreuzband-OP vorbei ist, muss die Stammkraft Patrick Farkas nämlich auf die linke Seite wechseln.