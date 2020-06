Dragovic-Klub trennt sich von Oleg Blochin

Der Dragovic-Klub hat unter Blochin zwar mehr als 60 Millionen Euro in neue Spieler investiert, droht als Tabellendritter aber zum zweiten Mal in Serie die Qualifikation für die Champions League zu verpassen. Derzeit fehlen Dynamo bei einem Spiel mehr sieben Punkte auf den Zweiten Dnipro Dnipropetrowsk. Dragovic spielte bei der Heimniederlage gegen Schachtar in den Innenverteidigung durch.