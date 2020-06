Dragovic: "Ich Trottel mach’ den Kopfball nicht rein!"

Mit seiner eigenen Leistung war der 14-fache Teamspieler durchaus zufrieden. "Es war okay. Vor allem in der zweiten Hälfte haben wir kaum noch Torchancen zugelassen. Hätte ich das Tor gemacht, wär’s perfekt gewesen", trauert Dragovic seinem Kopfball nach, mit dem er in Halbzeit eins an Bayern-Goalie Manuel Neuer und der Stange scheiterte. "Aber ich Trottel mach’ den nicht rein."



Allzu viel habe sich für Dragovic trotz des knappen Sieges an der Chancenverteilung in diesem Achtelfinalduell in der Königsklasse nicht geändert. "Wir hatten am Mittwoch das glücklichere Ende für uns. Jetzt brennt in München ein bisserl der Hut", meint Dragovic. "Gewonnen haben wir aber noch nichts. Es wird sehr schwer im Rückspiel am 13. März."