Dortmund freut sich auf Hexenkessel

Im ersten Gruppenspiel der Champions League gegen Arsenal (1:1) gab es zwar viel Lob, aber keinen Sieg. Deshalb steht Meister Dortmund am Mittwoch in Marseille (20.45 Uhr, live ORFeins ) unter Druck.



Für neue Zuversicht sorgt der lang ersehnte Auswärtserfolg in Mainz am Samstag in der Bundesliga. Im berüchtigten Stade Vélodrome erwartet den BVB nun aber ein besonders heißer Tanz. Doch Präsident Reinhard Rauball ist vor dem französischen Hexenkessel nicht bange: "Wir spielen doch selber in einem. Das ist wie Verdi in unseren Ohren."



Nach dem dürftigen Saisonstart mit drei Bundesliga-Niederlagen wähnt sich Dortmund auf dem Weg der Besserung. Zudem wurde die Unsicherheit, dass die junge Mannschaft für die Königsklasse nicht reif genug sein könnte, bereits gegen Arsenal abgelegt.