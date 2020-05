Doppelter Erfolg für die Austria

Denn die einst so lauten Rapid-Fanklubs blieben erneut stumm. Noch immer scheint die Verärgerung über die Konsequenzen nach dem Platzsturm beim letzten Derby am 22. Mai wichtiger zu sein als die Unterstützung der eigenen Mannschaft. In einer Erklärung begründeten die organisierten Fans dies damit, dass Rapid ins ungeliebte Happel-Stadion ausgewichen ist, obwohl dies von der Polizei nicht vorgegeben worden war.



Doch so konnte sich Rapid zumindest über eine optisch ansehnliche und finanziell angenehme Kulisse von 31.800 Fans freuen. Die Einnahmen von 14.300 mehr als in Hütteldorf verkauften Karten kann Rapid nach der Strafe von 50.000 Euro und einem Geisterspiel gut brauchen.



Rapid-Trainer Peter Schöttel sagte auf die Frage nach der fehlenden Unterstützung bestimmt und deutlich: "Es ist schon ein wenig skurril, was da seit Wochen abläuft. Ich kann es nicht mehr verstehen."