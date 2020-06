Djuricin hat weiter zwei Optionen

Brentford oder Salzburg? Der KURIER hatte schon vor einer Woche berichtet, dass Sturm-Stürmer Marco Djuricin bei einem möglichen neuen Arbeitgeber zwischen Salzburg und Brentford wählen kann. Daran hat sich über das Wochenende nichts geändert. Beide Klubs sind weiterhin an einer Verpflichtung interessiert, beide Vereine haben in den letzten Tagen ihr Angebot für den 22-Jährigen erhöht.

Djuricins Manager Alexander Sperr ist zwar derzeit in London, das bedeutet aber noch nicht, dass die Entscheidung für den englischen Zweitligisten, der ja im Westen der englischen Hauptstadt beheimatet ist, gefallen ist. Auch Salzburg ist laut KURIER-Informationen weiterhin im Rennen. Eine endgültige Entscheidung über die Zukunft des ehemaligen Hertha-Stürmers, der in Graz momentan nur noch bis Sommer unter Vertrag steht, soll in den nächsten Tagen fallen.