Die WAC-Pläne für den Europacup

"Man kann auf diese Truppe einfach nur stolz sein", sagt Präsident Dietmar Riegler. "Charakter, Selbstvertrauen, Wille, alle Tribute, die man bringen muss, haben die Spieler gebracht." Und lässt durchblicken, dass "für Europa geplant" werde. Konkret: Die Heimspiele werden in der Klagenfurter Wörthersee-Arena ausgetragen.

"Nach dem sehr schlechten Spiel gegen Rapid wollten wir diesmal in Wien ganz anders auftreten. Das ist uns ab der ersten Minute ganz wunderbar gelungen. Wir haben die Austria nicht ins Spiel kommen lassen und hätten das Spiel viel früher entscheiden können. Ich glaube, man kennt uns mittlerweile auch außerhalb von Kärnten", meinte Trainer Dietmar Kühbauer. Er selbst hatte Konsequenzen aus der Schlappe bei Rapid gezogen, ließ erstmals am Vortag anreisen. Der WAC lässt die kommende Länderspiel-Pause nicht ungenützt, bestreitet am Freitag (10. Oktober) in Villach ein Freundschaftsspiel gegen AC Udinese.