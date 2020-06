Die "Super Eagles" setzen auf eine geschmeidige "Katze"

Vincent Enyeama brachte als Keeper von Hapoel Tel Aviv schon die Stürmer von Rapid und Salzburg im Europacup zur Verzweiflung. Ähnliches soll dem 31-jährigen Keeper nun bei der WM in Brasilien mit den Stürmern der Gruppengegner Argentinien, Bosnien und Iran gelingen.

Erstmals seit 1998 wollen die "Super Eagles" beim Treffen der Weltbesten die Gruppenphase überstehen. Und da ist es natürlich positiv, dass einer der weltbesten Torhüter den Rückhalt der Mannschaft bildet.

Enyeama hat sich längst einen Namen in der Fußballwelt gemacht. Seit mehr als einem Jahrzehnt ist er die Nummer eins Nigerias, die WM 2014 ist seine bereits dritte Endrunde.

Und in der französischen Ligue 1 ist der in Kaduna geborene Keeper hauptverantwortlich dafür, dass OSC Lille auf dem besten Weg ist, wieder einen Startplatz in der Champions-League-Qualifikation zu fixieren.

Nur 22 Gegentreffer kassierte Enyeama in 36 Ligaspielen, in 21 Partien blieb der 31-Jährige, dem sie in seiner Heimat den Spitznamen " Katze" verpasst haben, ohne Gegentor – und das, obwohl es erst seine erste Saison als Stammkeeper bei den Nordfranzosen ist.