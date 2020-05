Die Sorgen der Admira

So schnell kann sich ein Transfer zerschlagen: Ein falscher Schritt, und jedes weitere Verhandlungsgespräch ist überflüssig. Martin Zeman, tschechischer Testpilot der Admira, meldete sich am Dienstag in der Pause des Testspiels gegen Anorthosis Famagusta verletzt ab und vergab damit seine Chance auf eine Anstellung beim Aufsteiger.



Ob die Niederösterreicher den gesuchten linken Mittelfeldspieler vor dem Bundesliga-Auftakt am 16. Juli bei Rapid noch finden, ist nun ungewiss. Gewissheit haben die Admiraner seit Dienstag dafür über die Defizite im eigenen Spiel. Bei der 0:1-Niederlage zeigte der zypriotische Europacup-Starter dem Aufsteiger - vor allem in der ersten Halbzeit - die spielerischen Grenzen auf.



Zur Gewöhnung an das Tempo eines Erstligisten testet die Admira zum Abschluss am Samstag gegen Vasas Budapest.