Die Rückkehr ins gelobte Fußball-Land

Einer, der davon profitierte, ist Ronaldinho. Der Weltfußballer der Jahre 2004 und 2005 war beim AC Milan nur mehr ein Star unter vielen anderen. Im Jänner kehrte der mittlerweile 31-Jährige nach zehn Jahren in Europa in seine Heimat zurück, obwohl er auch Angebote aus England, Spanien und Russland gehabt hatte. Angelockt wurde er auch durch eine monatliche Gage von 500.000 Euro, vertraglich garantiert bis zum Start der WM in drei Jahren.



Von den Fans von Flamengo Rio de Janeiro wurde Ronaldinho als Heilsbringer empfangen. 30.000 kamen zur Präsentation, die Homepage des populärsten Klubs Brasiliens brach zusammen. Aber Ronaldinho ist nur einer von Dutzenden brasilianischen Fußballern, die Europa den Rücken gekehrt haben. Über 70 waren es letzte Saison. Und der Trend hält an. Auch in diesem Transfersommer vergeht fast kein Tag, an dem nicht ein Brasilianer in die Heimat zurückkehrt.



Natürlich sind auch einige darunter, die es in Europa nicht geschafft haben. Aber einige waren in starken europäischen Ligen absolute Topstars. Etwa Luis Fabiano. Der Stürmer hatte nach der WM 2010 Angebote von Topklubs aus den ganz Europa. Im März wechselte der Torjäger des FC Sevilla aber lieber zurück in seine Heimat. "Nichts kann das Glück bezahlen, das ich empfinde, weil ich wieder das Trikot meiner Herzensmannschaft anziehe. Alles, was ich habe, verdanke ich São Paulo", sagte Luis Fabiano nach seiner Rückkehr zu seinem Stammklub FC São Paulo. Die brasilianischen Klubs können mittlerweile Ablösesummen zahlen, die sich selbst Österreichs reichster Klub Salzburg niemals leisten würde. Luis Fabiano kostete 7,6 Millionen Euro.